Alberth Elis na redoma

O extremo Alberth Elis, reforço hondurenho proveniente dos norte-americanos Houston Dynamo, estreou-se na reta final do jogo frente ao FC Porto, mas já não integrou as opções do técnico Vasco Seabra na visita a Moreira de Cónegos, devido a lesão.

Limitação ainda com reflexos, dado que a disponibilidade de Elis está em dúvida para a receção ao V. Guimarães, na jornada que se avizinha. Questão para dissipar ao longo da semana, na certeza de que Elis também foi poupado do particular que os axadrezados realizaram no sábado frente ao P. Ferreira.

De referir ainda que Elis e o compatriota Jorge Benguché estavam na lista dos convocados para o particular que as Honduras disputaram frente à Nicarágua, mas solicitaram dispensa da seleção para agilizar a integração nos axadrezados.