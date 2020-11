Alberth Elis: «Precisávamos desta vitória e dá-nos muita confiança»

Alberth Elis foi uma das figuras em destaque no triunfo do Boavista (3-0) frente ao Benfica ao marcar o segundo golo dos axadrezados. Na reação ao triunfo, o primeiro neste campeonato, o avançado hondurenho sublinhou a grande exibição da equipa e admitiu que a vitória dá confiança para o futuro.





"Estou muito feliz por conseguir ajudar a equipa depois de vários jogos sem sorte. Homem do jogo? É um prémio para a entrega de toda a equipa. Foi bastante importante ganhar sem sofrer golos. Dá-nos bastante confiança, principalmente depois do que aconteceu no último jogo, em que sofremos o empate mesmo no último lance", começou por referir Elis aos microfones da Sport TV."Esta é uma vitória que precisávamos e que nos dá nos muita confiança para continuar a trabalhar.", acrescentou.