Alberto Bueno integra estágio

O avançado Alberto Bueno regressou ontem a Portugal e já integrou o estágio que o plantel orientado por Lito Vidigal está a realizar em Lousada. O espanhol, que tem mais um ano de contrato com os axadrezados, foi autorizado a voltar mais tarde porque tem uma cláusula no contrato que lhe permitia transferir-se para um clube espanhol a custo zero se lhe oferecessem o dobro do salário.

Por outro lado, o ex-árbitro Hugo Pacheco, consultor de arbitragem dos axadrezados, deu ontem uma palestra ao plantel sobre as mudanças dos regulamentos para a próxima época.