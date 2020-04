Alberto Bueno: «No Boavista encontrei a estabilidade que estava a faltar»

Alberto Bueno está feliz no Boavista, clube que representa pela segunda temporada consecutiva. Em entrevista ao diário desportivo espanhol 'Marca', via Instagram, o avançado de 32 anos considerou que encontrou no Bessa uma estabilidade que lhe estava a faltar.





"Chegar ao Boavista foi um momento que necessitava. É um clube com muita história, que precisa de continuar a crescer e deram-me muito carinho. Agradeço a todos os adeptos, pois desde que cheguei apoiaram-me muito. Encontrei essa estabilidade que me estava a faltar um pouco", disse.Mas Alberto Bueno não elogiou apenas o clube. "Estou muito contente e vivo numa cidade fantástica como é o Porto. É uma cidade muito agradável para visitar", referiu ainda Bueno.Ao longo destas tuas épocas a representar os axadrezados, Bueno regista 26 jogos realizados e três golos apontados.