Alireza Beiranvand é reforço do Boavista

Associado ao Boavista nos últimos dias, Alireza Beiranvand vai mesmo ser reforço do clube axadrezado para a temporada 2021/22. O negócio foi confirmado pelo agente do jogador, que deve chegar por empréstimo de um ano, nas redes sociais.





Natural do Irão, Alireza Beiranvand começou a jogar como profissional no Naft Tehran, passando depois para o Persepolis, onde jogou com Taremi. Na temporada passada, o guardião fez 12 jogos ao serviço do Antuérpia.Internacional pelo seu país, Alireza Beiravand já defendeu um penálti de Cristiano Ronaldo, na altura no Mundial de 2018.