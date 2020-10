Almara é reforço para os sub-23 do Boavista

Franco Almara é reforço do Boavista. O extremo argentino, de apenas 19 anos, vai começar por alinhar na equipa de sub-23, evoluindo na Liga Revelação.





O jogador que aterrou em Portugal proveniente do Tristán Suárez em 2019 acabou por não fazer a estreia oficial pela primeira equipa do Vilafranquense. 'Tato' Almara foi apenas utilizado na equipa de juniores dos ribatejanos que em 2019/20 voltou a alinhar na primeira divisão nacional. Mesmo tendo renovado até junho de 2021, acabaria por rescindir com o Vilafranquense em setembro último.