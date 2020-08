Álvaro Braga Júnior anuncia saída da presidência da SAD do Boavista

A SAD do Boavista vai sofrer uma reestruturação, em virtude da saída de Álvaro Braga Júnior. O até então líder da sociedade anunciou que vai cessar funções, esta sexta-feira, na cerimónia do sorteio das competições. Contudo o próprio fez questão de ressalvar que sai por uma razão "de fim de ciclo" e não por qualquer tipo de "incompatibilidade" com o projeto em curso.





"Foi provavelmente o meu último ato protocolar e oficial como presidente do Conselho de Administração. No entanto, para que não surjam dúvidas, auguro um grande sucesso a este projeto que está a ser criado pelo Boavista. Parece-me um projeto bem pensado, bem assente e com futuro e não há aqui qualquer incompatibilidade. Apenas há ciclos", referiu o dirigente, aproveitando para deixar agradecimentos."Aproveito para agradecer a todos os que trabalharam comigo. Funcionários, colaboradores, treinadores, jogadores, directores… na pessoa do Diogo Braga dou um abraço a todos. Refiro apenas o Diogo Braga por ser da mais elementar justiça e porque foi o que mais me acompanhou. Continuarei a acompanhar e a torcer pelo clube e tenho a certeza que o Boavista está a dar passos seguros para o futuro", apontou, elogiando ainda o projeto."Parece-me ser um projeto bem elaborado. As pessoas não podem esperar milagres de um dia para o outro, mas, de forma sustentada, terá reflexos positivos. Já vi tudo no futebol, mas o projeto pensa na possibilidade de chegar à Europa, embora não devamos precipitar as coisas", concluiu.