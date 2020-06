Álvaro Braga Júnior comenta data do FC Porto-Boavista: «Há vontade dos dois clubes e da Liga»

À saída da reunião de emergência na sede da Liga, no Porto, Álvaro Braga Júnior lembrou que o dérbi entre FC Porto e Boavista vai realizar-se na data inicialmente marcada (próxima terça-feira à noite) face à vontade de ambas as partes e da Liga.





"O jogo vai ser disputado na próxima terça-feira, há vontade dos dois clubes, há vontade da Liga que assim suceda. Não me vou sobrepor ao comunicado da Liga. A data e hora inicial mantém-se exatamente a mesma", afirmou aos jornalistas."Entrei descansado na reunião e saio da mesma forma como entrei. Não dei que estivesse em causa [a data da realização do dérbi] a partir do momento em que foi marcado o jogo, as duas sociedades querem jogá-lo, a Liga marcou. Creio que houve algum bom senso por parte da PSP, que mostrou algumas dúvidas e dificuldades que foram esclarecidas. A noite de São João não é da responsabilidade dos clubes, o jogo é que é e infelizmente vai ser disputado à porta fechada", acrescentou."A PSP disse aquilo do bom senso, deixou as preocupações, chegámos todos a um acordo e o comunicado da Liga é elucidativo", disse o dirigente axadrezado.Sobre a postura das autarquias de Porto e Gaia, pouco acrescentou. "Isso tem de perguntar a eles. Não acho nada, o que achava disse quando cheguei. Há quase um mês que estava marcado e não me parece que houvesse razão para... Se houvesse uma razão forte e verdadeira, o Boavista SAD naturalmente teria aderido. Não me parece que haja essa razão. Infelizmente não vai haver São João, não vai haver público no estádio. O jogo estava marcado há um mês para esta data, pois já se admitia que não ia haver a noite de São João como todos esperavam que houvesse", frisou.