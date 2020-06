Álvaro Braga Júnior e a data do FC Porto-Boavista: «Agora é que se lembraram de criar problemas?»

Álvaro Braga Júnior está convicto de que o dérbi entre o FC Porto e o Boavista vai ser disputado na próxima terça-feira, na noite de São João.





"Isto é um pró-forma, seguramente o jogo vai ser jogado na terça-feira", começou por dizer o presidente da SAD do Boavista, à entrada para a reunião de emergência convocada pela Liga."Foi um jogo previamente marcado com acordo das duas sociedades desportivas, da Liga e da PSP. Há um mês que o calendário está definido e só agora se lembraram de criar problemas? Recordo até que Câmara Municipal do Porto chegou a dizer que iria colocar um ecrã gigante no queimódromo para os adeptos poderem ver o jogo. Além disso, o calendario está sobrelotado e adiar o jogo só iria colocar mais problemas", argumentou Álvaro Braga Júnior.