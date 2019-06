André Claro rescinde com o Boavista

O Boavista anunciou esta terça-feira que "chegou a acordo com André Claro para formalizar uma rescisão amigável do contrato" que ligava o futebolista à SAD (Sociedade Anónima Desportiva) axadrezada até 2020.





Em comunicado, a SAD do Boavista "agradece ao atleta a sua prestação no clube e deseja-lhe o maior sucesso profissional e pessoal".André Claro, de 28 anos, ingressou no Boavista na época passada, alinhou em 16 jogos da Liga NOS, dois da Taça de Portugal e um da Taça da Liga e marcou um golo para o campeonato.