Angel Gomes decisivo em 50 por cento dos golos do Boavista

Angel Gomes confirma-se em absoluto como a figura do Boavista esta época, ao ponto de ter influência em 10 dos 20 golos da equipa na Liga. Ou seja, 50 por cento tiveram o cunho do criativo, que frente ao Moreirense marcou o 4º golo, mas já tinha 5 assistências e ainda atirou ao poste na origem do golo da vitória em Portimão.