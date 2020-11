Angel Gomes e a ajuda de Bruno Fernandes: «Arranjou-me apartamentos para visitar, tratou do carro...»

Angel Gomes, atualmente a jogar no Boavista, reconhece que foi difícil deixar o Manchester United - onde jogou desde os 10 anos - e rumar aos axadrezados (onde está por empréstimo do Lille), mas assume estar completamente integrado.





"Sabia que seria difícil, mas não tinha noção de quão emotivo seria. Dizer adeus aos amigos que conhecia desde o início, aos funcionários, ao segurança da portaria... Gosto muito de todas aquelas pessoas, são as que conheço desde sempre, nunca conheci outras. Acho que nem me tinha bem caído a ficha quanto a isso de deixar tudo para trás", assumiu ao 'The Independent".E prosseguiu recordando o impasse com que se deparou nos red devils: "Foi-me oferecido um ótimo contrato, tinha toda a minha família e os amigos por perto, mas decidi que estava disposto a sacrificar isso para seguir um caminho diferente. Ainda sou adepto do United. Continuo a ver todos os jogos. Podia ter ficado e ter sido emprestado, mas precisava começar de novo". E rumou ao Lille depois de uma conversa com Luís Campos. "No primeiro ano, queria que fosse para o Boavista. Falei com o treinador e gostei das ideias dele. Não o vi como um passo atrás, vi uma oportunidade de começar. Não queria ir para um sítio onde tivesse o rótulo de ser um jovem. Queria jogar 90 minutos, ter um papel importante e mostrar o que posso fazer".Angel Gomes revelou ainda que Bruno Fernandes o ajudou a tratar de quase tudo na sua vinda para o Porto. "Arranjou-me apartamentos para visitar, tratou-me do carro, disse-me onde ir comer", sublinhou assumindo estar a ser "muito bom" este ano em Portugal.