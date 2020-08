Angel Gomes emprestado ao Boavista

Angel Gomes vai jogar no Boavista por empréstimo do Lille. O jogador terminou contrato com o Manchester United, assinou a custo zero com o Lille e é agora cedido um ano ao clube axadrezado.





O Lille vai suportar os salários de Angel Gomes, que é filho de Gil Gomes, campeão Mundial sub20 por Portugal em 1991. Angel Gomes foi lançado por José Mourinho na equipa principal do Manchester United.Léo Jardim também deverá rumar ao Boavista por empréstimo do Lille.Ganha também força a possibilidade de Show, médio que jogou no Belenenses por empréstimo do Lille, ser também emprestado ao clube axadrezado.