APAF apresenta queixa-crime contra Vítor Murta

A APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) vai apresentar queixa-crime contra Vítor Murta, na sequência das declarações do presidente do Boavista a propósito do trabalho de Hélder Malheiro no encontro de sexta-feira diante do Gil Vicente. Para lá desta ação, a APAF irá ainda fazer uma participação das mesmas declarações ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.