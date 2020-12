Ataque na máxima força

Elis voltou finalmente das Honduras no início da semana e Yusupha já cumpriu o jogo de castigo, depois da expulsão no jogo da Taça de Portugal, em Vizela. É o ataque do Boavista que volta a estar na máxima força, colocando a chamada boa dor de cabeça ao treinador Vasco Seabra, que tem todas as opções disponíveis para escolher quem entra no onze no jogo de Vila do Conde.

Benguché, assinale-se, foi o titular no último jogo, frente ao Belenenses SAD, mas o avançado hondurenho deve voltar a ceder o lugar ao compatriota Elis, que até lhe tinha roubado o posto antes de acusar positivo à Covid-19 quando foi chamado aos trabalhos da seleção. Além de tudo isto, o venezuelano Jeriel Di Santis fez a sua estreia com o Belenenses SAD e está também nas contas.