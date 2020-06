Ataque sem Cassiano abre dúvida

Os três jogos da retoma boavisteira contaram sempre com Cassiano na frente de ataque, mas a ausência do brasileiro, que tem de cumprir castigo por ter visto o 5º cartão amarelo da temporada, abre uma dúvida interessante para o jogo de depois de amanhã, no Dragão.

A opção mais consensual para a rendição do ponta-de-lança é a troca direta com Stojiljkovic, o avançado sérvio que está ainda sem jogar na retoma, mas que foi em grande parte da temporada o titular na frente de ataque. Basta registar que Stojiljkovic foi 17 vezes titular nos 20 jogos do acumulado da época, enquanto Cassiano só em oito ocasiões esteve no onze nos 22 jogos que leva no pecúlio.

O jogo no Dragão, de resto, pode marcar também uma nova fórmula de ataque, que surge como alternativa à da troca direta de Cassiano por Stojiljkovic. Neste caso, a opção de uma unidade com maior mobilidade, como é o caso de Yusupha, surge como possibilidade, mas há ainda nomes, como são os de Heriberto e Mateus, que procuram voltar a sentir a sua presença na equipa com maior regularidade, o que não tem acontecido nos últimos jogos, deixando ainda mais em aberto a dúvida no ataque.