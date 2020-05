Axadrezados concordam com as cinco substituições

O Boavista divulgou esta tarde, no site do clube, um comunicado em que diz apoiar a medida das cinco substituições, que pode entrar já em vigor quando a 1ª Liga for reatada, sendo que os axadrezados defendem que só devem existir duas paragens no jogo para o efeito e não três, como está previsto.





"Face ao momento atual e tendo em conta todas as condicionantes inerentes à retoma da Competição, concordamos com a possibilidade de cinco substituições em cada jogo, proposta pela circular número 19 do IFAB. Substituições essas que poderão ser feitas em três momentos do jogo e durante o intervalo. Esta é a posição da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD. Porém, na tentativa de colaborar com a Liga PFP, independentemente da nossa aceitação e presumindo que a LPFP não poderá intervir no que é proposto, temos a convicção de que as cinco substituições deveriam ser feitas em DOIS momentos do jogo e no Intervalo. De qualquer modo, reiteramos o nosso acordo à proposta do IFAB", pode ler-se.