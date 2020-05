João Loureiro rejeita responsabilidades na dívida fiscal de 300 mil euros do bingo

João Loureiro, ex-presidente do Boavista, pronunciou-se sobre a acusação de crime de abuso de confiança fiscal de que foi alvo, juntamente com o próprio clube axadrezado, por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto por retenção indevida de mais de 300 mil euros referentes a impostos associados a prémios pagos no bingo, entre em 2015 e 2016, e alega que a verba que o Fisco reclama devia ter sido paga pela entidade que explora a sala de jogo.





"Os valores que constam no processo referem-se a verbas que, nos termos do contrato de cessão de exploração do bingo do Boavista a uma entidade terceira, deviam ter sido integralmente pagas por esta. Como tal, esse débito resulta do incumprimento de um terceiro daquilo a que perante o Boavista Futebol Clube se tinha obrigado", esclareceu João Loureiro em nota enviada à Comunicação Social.O antigo dirigente das panteras garante ainda que "já pagou em devido tempo parte das verbas em causa", sendo que "o valor remanescente consta de acordos de pagamento firmados com a Autoridade Tributária".Ainda no que concerne a este imbróglio, João Loureiro lembra que "jamais foi ouvido no processo, muito embora o tenha requerido na fase de instrução". "Decisão que motivou o competente recurso, que ainda corre os seus termos, pelo que as entidades judiciais competentes não deixarão de atender à sua explicação quando for ouvido", pode ler-se ainda no documento.