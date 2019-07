Benfica empresta Heriberto Tavares ao Boavista

O Boavista anunciou esta terça-feira a contratação de Heriberto Tavares, de 22 anos. O jogador, que esteve emprestado ao Moreirense na última época pelo Benfica, chega ao Bessa também por empréstimo dos encarnados por uma temporada."É um privilégio representar o Boavista. Prometo muito empenho e dar o meu contributo para a equipa atingir os objetivos. Vim por influência de Lito Vidigal, que é um treinador de muita qualidade. Falou comigo. Durante o tempo que estive à espera [para ingressar nos axadrezados] preparei-me, fiz o trabalho de casa, e estou preparado para iniciar o trabalho com os meus companheiros", afirmou o extremo durante a apresentação, antes de se juntar ao estágio da equipa, em Lousada.Recorde-se que, na época passada, Heriberto Tavares foi uma das figuras do Moreirense, ao ter apontado sete golos num total de 36 partidas pela equipa minhota.Entretanto, o presidente do Boavista anunciou que o jogo de apresentação da equipa está marcado para o próximo dia 24, às 19h45, frente ao Nice.