Benguché dado como garantido no Boavista

Jorge Benguché já tinha sido colocado na rota do Boavista, mas agora as notícias da imprensa das Honduras garantem que o jogador já está assegurado e vai mesmo ser reforço dos axadrezados para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘La Prensa’, o emblema do Bessa superou o Cagliari, de Itália, na corrida pelo avançado, pelo que o jogador vai mesmo rumar ao Porto. Segundo a mesma publicação, falta apenas acertar a data da viagem de Benguché para Portugal e o anúncio oficial.