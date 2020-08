Benguché quer triunfar no Boavista

Benguché está convicto de que poderá ter sucesso com a camisola do Boavista, naquela que é a sua primeira aventura fora do seu país natal, as Honduras.

"Estou muito contente por ter esta oportunidade muito bonita para mim, para a minha carreira e para a minha família", começou por dizer o avançado, em declarações a um programa do Canal 5, estação televisiva hondurenha. "Sinto-me com mais confiança hoje em dia. Gostava de fazer as coisas muito bem aqui. Venho com vontade de triunfar, de dar tudo e espero que saia tudo bem", afirmou, apontando algumas diferenças nos treinos, por comparação com o regime a que estava habituado no Olimpia: "Aqui usamos a bola desde o início, é muito bom."

Entretanto, o plantel seguiu ontem à noite para estágio, em Melgaço. Para hoje estão agendados dois treinos.