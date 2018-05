O 5.º congresso internacional de guarda-redes arranca já sexta-feira e para este ano a organização guardou uma surpresa. Toda a parte prática do evento vai realizar-se no Estádio do Bessa, casa do Boavista.Evento de excelência em Portugal, que reúne especialistas de renome, a nível nacional e internacional, no que toca a nível de trabalho específico com guarda-redes de elite.Daniel Correia (V. Guimarães), César Gomes (Rio Ave), António Ferreira (Shakhtar) e Ricardo Pereira (Standard Liège) são os portugueses presentes no evento que se realiza de dia 25 até dia 27 de maio.