Boavista anuncia plantel de 31 jogadores para esta época

O Boavista anunciou esta terça-feira que o seu plantel para esta época futebolística será composto por 31 jogadores e inclui quatro guarda-redes, três ex-juniores e 14 reforços, informando ainda que o atacante Iván Bulos será emprestado.Os axadrezados mantiveram 13 jogadores da equipa que concluiu a temporada anterior no oitavo posto, anunciaram as saídas do defesa Gonçalo Cardoso (West Ham, de Inglaterra), Falcone, Fábio Espinho, Talocha, André Claro, Koneh, Sparagna e Perdigão, sendo que os "dois últimos ainda sem colocação".O grupo ao dispor do treinador Lito Vidigal conta ainda com o médio Tomás Reymão, proveniente da extinta equipa B boavisteira.A SAD axadrezada informou também hoje que o avançado peruano Iván Bulos, que continuava a recuperar de uma lesão antiga, "será cedido, por uma época desportiva, ao HNK Hajduk Split ", da primeira divisão da Croácia.Bulos esteve menos de dois meses no Boavista, tendo sido anunciado a 9 de julho, e já havia jogado pelo clube na segunda metade da época 2016/17 e na primeira da seguinte.O Boavista ainda não perdeu na presente edição da Liga NOS, volvidas quatro jornadas, ocupa o quarto lugar, com oito pontos, e na próxima ronda recebe o Sporting, quinto, com sete, no Estádio do Bessa, no Porto.