Boavista aposta nas neurociências

O Boavista está a apostar nas neurociências e no autoconhecimento para potenciar o alto rendimento mental e emocional.





Através da aplicação zoom, na Internet, já houve esta 5ª feira a primeira sessão "Brain Performance, o alto rendimento interior", com Daniel Ramos e restante estrutura técnica, que teve como base identificar os traços comportamentais em cada atleta.A lógica é saber as principais tendências de comportamento de cada um dos jogadores, para uma melhor capacidade de tomar decisões e fazer análises, algo considerado fundamental nesta fase de confinamento e de diferentes rotinas.O principal objetivo é que nesta fase dominada pelo surto de Covid-19, onde os atletas estão confinados às suas casas, o conhecimento seja maior neste particular, permitindo dessa forma alcançar melhor performance mental e emocional quando for possível o regresso das competições.Refira-se que esta iniciativa dos axadrezados ocorre em parceira com Sérgio Almeida, especialista em neurociência e conhecimento humano, sendo que este tipo de trabalhos são muito utilizados em ambientes empresariais, mas desta vez foi decidido aplicar também ao futebol, em função do momento atual que leva todos a novos desafios.