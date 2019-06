Boavista arranca com três juniores e dois jogadores da extinta equipa B

O Boavista iniciou esta sexta-feira a sua preparação para a época futebolística 2019/20 com 19 jogadores, dos quais três são juniores e dois oriundos da extinta equipa B, que fizeram exames médicos e físicos no Estádio do Bessa, no Porto.Os exames prosseguem no sábado, e para já os 'axadrezados' garantiram dois reforços, o defesa esquerdo paraguaio Walter Clar, por empréstimo, e o médio ofensivo Paulinho, ex-Sporting.Bueno, Gonçalo Cardoso, Jeka, Mateus, Neris, Paulinho, Sparagna, Rafael Costa e Yusupha Njie foram "autorizados a apresentarem-se mais tarde", informou o Boavista em nota enviada à agência Lusa.Mateus está ao serviço da seleção angolana no Campeonato Africano das Nações, no Egito, e o defesa central Gonçalo Cardoso integra os convocados da seleção nacional de sub-19 que a 14 de julho inicia a sua participação no Campeonato da Europa da categoria, na Arménia, defrontando a Itália.O guarda-redes João Pedro Gonçalves, o defesa Breno Teixeira e o extremo Luís Santos são os juniores que desde já vão trabalhar com a equipa principal.O avançado Samuel Pedro, um ex-júnior axadrezado que vai cumprir a sua primeira época como sénior, e o médio Tomás Reimão e o avançado Daniel Barrow, estes provenientes da extinta equipa B boavisteira, também fazem parte do grupo que hoje iniciou a pré-temporada.Os 'axadrezados', oitavos classificados da última edição da I Liga portuguesa de futebol, efetuam o primeiro treino em 01 de julho, no Estádio do Bessa, e no dia seguinte realizam um treino aberto, no mesmo local.A equipa orientada por Lito Vidigal jogará em Chaves no dia 10 com a equipa local, despromovida à II Liga, e estagiará de 15 a 21 deste mês em Lousada, no Vale do Sousa, distrito do Porto.- Guarda-redes: Helton Leite, Rafael Bracali e João Pedro Gonçalves (júnior).- Defesas: Breno Texeira (júnior), Edu Machado, Gonçalo Cardoso, Neris, Stéphane Sparagna, Talocha e Walter Clar (ex-Sol de América/Par).- Médios: Carraça, Fábio Espinho, Gustavo Sauer, Idris, Obiora, Paulinho (ex-Sporting), Rafael Costa, Tomás Reimão (ex-equipa B) e Yaw Ackah.- Avançados: Alberto Bueno, Daniel Barow (ex-equipa B), Federico Falcone, Jeka, Luís Santos (júnior), Mateus, Perdigão, Samuel Pedro (ex-júnior) e Yusupha Njie.Treinador: Lito Vidigal.Saídas: André Claro, Assis Giovanaz, Jubal, Luís Santos, Matheus Índio, Rafael Lopes e William Menezes.