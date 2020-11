Boavista assina protocolo com Cruz Vermelha Portuguesa

O Boavista e a Cruz Vermelha Portuguesa assinaram um protocolo de cooperação que prevê, entre outras ações, a realização de uma angariação de fundos a reverter para a instituição de cariz humanitário e que decorrerá até ao final da temporada desportiva de 2020/21.





Os donativos poderão ser feitos através da Conta 3-3537 7292 000001, em nome da Cruz Vermelha Portuguesa, com o IBAN PT50 0010 0000 3537 2920 0019 8, ou pelo número de telefone 761 20 22 22."Para nós é um enorme privilégio assinar este protocolo com uma instituição tão credível e séria, e que está sempre disponível para ajudar os que mais necessitam. O Boavista tem a obrigação de estar no pelotão da frente no combate à pobreza e foi por isso que nos disponibilizamos para ajudar a Cruz Vermelha Portuguesa nesta fase particularmente difícil que a sociedade atravessa", disse. Vítor Murta."Os clubes de futebol têm obrigações sociais e nós queremos ser mais uma ferramenta que a Cruz Vermelha Portuguesa possa utilizar no combate à pobreza e à desigualdade. Para nós, será ainda um grande orgulho podermos ostentar na nossa camisola o símbolo da Cruz Vermelha Portuguesa", acrescentouJá Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, considerou: "O Boavista é o primeiro clube a assinar um protocolo com a nossa instituição. É um exemplo, um modelo, até porque um clube não pode limitar a sua ação à vertente meramente desportiva. Um clube é muito mais do que isso, tem de assumir a sua responsabilidade social, e o Boavista FC está a dar um excelente exemplo à sociedade. Vamos aproveitar este casamento para potenciar o nosso trabalho de ajuda às populações mais vulneráveis."