Boavista com uma baixa em cada sector

Daniel Ramos depara-se com mais problemas para resolver no segundo jogo da retoma, no próximo sábado, em Braga, pois já tem confirmadas três baixas, uma em cada sector. O confronto com o Moreirense ditou os castigos ao defesa Fabiano, expulso anteontem, e ao médio Ackah, que acumulou o 9º amarelo. O treinador já sabia que não podia contar com Stojiljkovic pelo segundo jogo consecutivo, pois o avançado sérvio cumpriu castigo ante o Moreirense e não pode alinhar frente ao clube detentor do seu passe.