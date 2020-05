Boavista confiante de que Bessa vai ser aprovado

Com o anúncio feito quanto aos nove estádios aprovados pela Direção-Geral de Saúde na retoma da Liga, o Estádio do Bessa ficou de fora desta lista inicial por ter de fazer algumas alterações. Ora, os axadrezados estão confiantes de que o seu palco vai ser definitivamente aprovado já esta quinta-feira, altura em que seria feita uma nova vistoria da DGS para confirmar as alterações de pormenor que estão ser feitas.





No caso do Boavista, foi apontada a necessidade de melhorar alguns aspetos como os circuitos de acesso e a sinalética em algumas zonas do estádio. Não serão necessárias obras nem qualquer intervenção de fundo, pelo que a SAD já está a limar as derradeiras arestas para que o Boavista possa disputar o resto da temporada no Bessa, um estádio de nível 1, a categoria máxima, e que faz parte do leque de palcos do Euro'2004.