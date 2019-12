Boavista confirma saída de Lito Vidigal

O Boavista confirmou, esta terça-feira, a saída de Lito Vidigal do comando técnico. Através de um comunicado, o emblema axadrezado anunciou que chegou a acordo com o técnico para a rescisão do vínculo existente."O Conselho de Administração da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD acertou, hoje, a rescisão contratual do técnico José Carlos Fernandes Vidigal e respetiva equipa técnica", podia ler-se."Ao Lito, e a todos os profissionais, que cessam funções, o Boavista deseja os maiores sucessos profissionais e agradece-lhes toda a dedicação e trabalho árduo que resultaram, na época passada, numa excelente recuperação pontual e pelo trabalho desenvolvido na presente época. E, por isso, ficar-lhes-emos para sempre gratos. Boa sorte, Lito", dizia a mesma nota.