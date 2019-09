O Boavista anunciou em comunicado a fundação de um novo emblema ligado aos axadrezados. Trata-se do Bessa FC e que visa salvaguardar os direitos de formação dos muitos altetas que passam pelas camadas do clube, salvaguardando o "clube-mãe" quando uma eventual transferência acontece no futuro. Por exemplo, num passado muito recente, o Boavista ficou sem uma fatia considerável dos direitos de formação de André Gomes e Bruno Fernandes, só para citar os exemplos mais mediáticos, porque os dois internacionais portugueses também alinharam no Pasteleira, clube que tinha um protocolo para receber jovens oriundos do Bessa.Eis o comunicado na íntegra: "Tendo em vista um plano de crescimento a médio/longo prazo foi decidido pelo Boavista Futebol Clube, em concordância com a Boavista Futebol SAD, a criação do Bessa Futebol Clube, para ter início esta época.No passado, vários protocolos foram estabelecidos com diversas coletividades o que fez com que os direitos de formação se fossem dispersando por essas entidades externas ao clube.Desta forma, teremos essas futuras verbas asseguradas no universo do Boavista e, simultaneamente, os nossos atletas terão a oportunidade de competir ao mais alto nível.Este projeto começará com a integração de duas equipas (Sub 15 e Sub 17)."