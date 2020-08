Boavista despede-se de Idris: «És um verdadeiro gladiador»

Seis anos depois de trocar o Moreirense pelo Boavista, Idris está de saída do Bessa. O experiente médio termina contrato com os axadrezados e não irá continuar no projeto, mas nem por isso o clube esquece a gratidão que sente por um médio que foi crucial na continuidade do emblema na 1.ª Liga, depois de uma dura subida diretamente do terceiro escalõa.





Ora, no momento do adeus, o Boavista deixou uma longa mensagem, na qual agradeceu ao capitão toda a dedicação demonstrada ao longo deste período. "Ao longo destes anos o nosso capitão Idris sempre nos habitou a honrar esta nossa camisola com suor e dedicação. Sempre foi um defensor do mágico xadrez e por esses estádios fora, sempre dignificou este clube de 1903. Idris, és um verdadeiro gladiador e digno de vestir a camisola axadrezada. Nunca vai ser só futebol, obrigado por tudo, nosso capitão", escreveram os axadrezados.