Boavista devolve emprestado Musa Juwara ao Bolonha

O Boavista antecipou o fim do empréstimo do futebolista internacional gambiano Musa Juwara, que estava cedido pelos italianos do Bolonha desde outubro, com opção de compra no final da época, anunciou hoje o clube da I Liga.

"O Boavista FC agradece a Musa Juwara todo o profissionalismo com que serviu este símbolo, desejando-lhe boa sorte para a próxima etapa da sua carreira", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos 'axadrezados' na Internet.

Musa Juwara, de 19 anos, abandona o Bessa com três jogos pela equipa principal do Boavista, num somatório de 27 minutos como suplente utilizada, e outros tantos pela equipa sub-23, sétima e última colocada no Grupo A da fase inicial da Liga Revelação.

O Boavista, 17.º e penúltimo colocado, com 10 pontos, recebe o Santa Clara, oitavo, com 14, no sábado, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 13.ª jornada da I Liga, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.