Boavista diz que só tem "princípio de acordo" com Daniel Ramos

Os rumores que dão como certa a contratação de Vasco Seabra para o banco do Boavista, na próxima temporada, já correm há algumas semanas e ganharam força com a desvinculação imediata do treinador, de 36 anos, em relação ao Mafra, fruto do encerramento forçado da 2ª Liga. Todavia, o emblema do Bessa, que ainda tem de enfrentar as 10 jornadas que restam da 1ª Liga, assevera que ainda nada está definido em relação à próxima temporada.





"O Boavista não tem nenhum principio de acordo com mais nenhum treinador que não o Daniel Ramos", asseverou afonte da SAD axadrezada, manifestando algum incómodo com as perguntas de jornalistas que nas últimas semanas têm sido constantes junto dos responsáveis axadrezados.Sem referências diretas ao caso de Vasco Seabra, o Boavista entende que "tudo o que se falar mais do que isso é pura especulação", lamentando ainda "este tipo de diz que disse não beneficia em nada o arranque das competições. O presente e o futuro próximo é o Daniel. É com ele que o Boavista tem compromisso", conclui a fonte da SAD do Bessa.Ao que o nosso jornal apurou, o foco dos boavisteiros está em rubricar uma boa ponta final de campeonato, realizando depois uma avaliação do trabalho efetuado no sentido de estruturar um projeto ambicioso para 2020/21, o que passará em primeiro lugar por uma conversa com Daniel Ramos mais profunda do que os contactos que são mantidos diariamente, dado que o vínculo do treinador, de 49 anos, esgota-se no final da corrente época.Como em todos os rumores há sempre uma ponta de verdade, é factual que o trabalho de Vasco Seabra tem chamado a atenção a vários emblemas da 1ª Liga, entre os quais o Boavista, que também tomou nota do desempenho de outros técnicos e futebolistas que estiveram em foco até à paragem por via da Covid-19, mas isso é muito diferente de já existir um acordo para a próxima temporada com qualquer nome, algo que a SAD sublinha "não ser verdade".