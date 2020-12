Boavista e Dulanto chegam a acordo para rescisão de contrato

O Boavista comunicou esta terça-feira ter chegado a acordo para uma rescisão amigável do contrato do jogador Gustavo Dulanto.





"O Boavista FC agradece a Dulanto todo o profissionalismo com que serviu este símbolo, desejando-lhe boa sorte para a próxima etapa da sua carreira", refere em comunicado.O central peruano, de 24 anos, chegou ao Boavista no verão de 2019, tendo assinado por duas temporadas, no entanto, desde o início desta época que treinava à parte.