Boavista empresta Edu Machado ao Leixões até ao final da época

O Boavista anunciou esta quarta-feira que o defesa direito Edu Machado, de 29 anos, "será cedido até ao final da presente época ao Leixões", clube da 2.ª Liga.

Edu Machado chegou ao Boavista na temporada 2016/17, proveniente do Chaves, e disputou 55 jogos, mas apenas dois na presente temporada, sendo que não marcou qualquer golo pelo clube do Bessa.

Além do Chaves, clube em que fez a sua formação, o jogador passou por Feirense, Freamunde e Tondela.

O defesa é o segundo reforço do Leixões na reabertura do mercado de transferências, depois do médio Bruno Monteiro, recrutado ao Tondela, também da Liga NOS.

Edu Machado começou hoje a trabalhar com o plantel do Leixões, que está a preparar a visita de sábado (17h15) ao clube flaviense, em jogo da 16.ª jornada da 2.ª Liga.

Após 15 jornadas, o clube de Matosinhos segue no sétimo lugar do campeonato secundário, com 23 pontos, a nove do Nacional, que segue no segundo lugar, o último de acesso à Liga principal.