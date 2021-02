Boavista esclarece situação de Juninho. «Transferência acontecerá a 1 de julho de 2021»

Depois de ter sido apresentado como reforço do Boavista no passado dia 21 de janeiro, Juninho regressou agora ao Chaves, clube onde vai cumprir a segunda metade da presente temporada. Em comunicado, o Boavista fez questão de explicar a situação.





"O jogador [Juninho] estava referenciado pelo Boavista há vários meses e, perante o interesse crescente de outros clubes (...), a SAD optou por garantir desde já a sua contratação. No entanto, o Boavista reconhece o surgimento de um impedimento súbito e posterior à contratação do jogador, que nada tem a ver com as despesas correntes da Sociedade (entre as quais salários), mas que acabou por impossibilitar a sua iniscrição, a tempo útil, na Liga de Clubes. De referir que esta situação ficará resolvida nos próximos dias. A transferência do jogador ficará adiada para o próximo dia 1 de julho de 2021", podia ler-se, sendo que o "impedimento súbito" terá sido o surgimento de uma penhora nos últimos dias.Referindo que recusou propostas por três jogadores, o Boavista esclareceu ainda a forma como está a ser feita a reestruturação financeira do clube: "A Boavista SAD reafirma ainda que o acionista maioritário está a cumprir na íntegra tud aquilo que está contratulizado, sendo igualmente importante explicar que o sem o empenho deste teria sido praticamente impossível cumprir com as atuas obrigações do clube. (...) É importante sublinhar que está em marcha uma reestruturação financeira entre o Clube e a SAD- ficará concluída em março. Assim que estiver concluída, esta reestruturação passará a disponibilizar as ferramentas necessárias para evitar este tipo de situações num futuro próximo".