Boavista faz sondagem por Ofori

O Boavista perguntou pela situação de Richard Ofori, lateral-esquerdo ganês de 27 anos, que também pode jogar a médio, e que termina contrato com o Fafe. O Moreirense já tinha feito sondagem, junto da Kool 4 You, que o representa. Mafra, Varzim e Penafiel também têm interesse no futebolista.