Boavista fecha contratação de Alberth Elis

O Boavista fechou a contratação de Alberth Elis, avançado do Houston Dynamo, confirmou Record. Depois de Reggie Cannon, os axadrezados voltam a reforçar-se com um jogador que estava na Major League Soccer, o campeonato dos Estados Unidos. Elis faz hoje o último jogo pela equipa de Houston e rumará depois ao campeonato português.





Internacional pelas Honduras e com 24 anos, Elis tem a alcunha de 'Panterita'. Curiosamente a pantera é um dos símbolos do Boavista.Alguns adeptos portugueses poderão lembrar-se de Elis dos Jogos Olímpicos'2016, já que o avançado foi o autor do golo das Honduras a Portugal na fase de grupos do torneio de futebol.