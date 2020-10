Boavista garante empréstimo de Musa Juwara

O Boavista oficializou há momentos a chegada de Musa Juwara ao plantel de Vasco Seabra. O avançado gambiano de 18 anos chega emprestado pelos italianos do Bolonha, onde na época passada cumpriu 8 jogos e marcou 1 golo, depois de ter sido contratado ao Chievo em 2018.





Os axadrezados ficam com uma opção de compra do passe no valor de 7 milhões de euros e para exercer no final da época, prevendo uma evolução do extremo da Gâmbia.