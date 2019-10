Boavista goleado pelo Leixões em jogo particular

O Leixões, da 2.ª Liga, derrotou esta sexta-feira o Boavista, do escalão principal, por 4-1, em jogo particular disputado no Estádio do Mar, anunciou a SAD do emblema de Matosinhos.





Os golos da equipa orientada por Carlos Pinto foram apontados por João Rodrigues, Júnior Sena, Derick Poloni e Pedro Pinto, respondendo os axadrezados com um tento da autoria de Cassiano.O Boavista ocupa o sexto lugar da Liga NOS, com 11 pontos, decorridas sete jornadas, sendo a par do Famalicão a única equipa sem derrotas na prova, enquanto o Leixões está no quinto lugar do escalão abaixo, com 11 pontos somados em seis jornadas.