Boavista homenageia antigo defesa Frederico

A nova direção do Boavista, liderada por Vítor Murta, irá realizar uma homenagem a Frederico, antigo jogador do clube, que atravessa um momento mais difícil e se encontra a lutar contra uma doença prolongada.O momento solidário irá acontecer este sábado, antes da partida frente ao Feirense, agendada para as 18 horas, e dará seguimento a um outro ocorrido aquando da visita da pantera ao Estádio da Luz. Nessa altura, o agora presidente do clube fez-se acompanhar do homólogo da SAD, Álvaro Braga Júnior, e de António Caetano, responsável pelo scouting, a uma visita ao Hospital do Barreiro, onde Frederico se encontra internado.Face à impossibilidade do ex-jogador de estar presente, José Raposo, seu companheiro de equipa na altura em que representou o Boavista, irá em sua representação.Vítor Murta considerou esta homenagem da "mais elementar justiça" e apelou à presença dos associados para o jogo da 19.ª jornada, cuja receita reverterá a favor de Frederico.