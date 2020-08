Boavista inaugura a nova loja

No dia em que comemora o seu 117º aniversário, o Boavista abriu a sua nova loja, que fica nas imediações do Estádio do Bessa, e deu a conhecer os equipamentos para a temporada 2020/21 aos adeptos. Na nova época, os axadrezados serão vestidos pela Kelme.





Vítor Murta, presidente da SAD do Boavista, destacou a importância da loja para o clube. "Este é mais um passo a que nos propusemos desde que eu tomei o leme desta nau. Temos uma loja digna, temos uma marca credível… os nossos sócios podem cá vir, visitar a loja, comprar produtos e encontrar-se", explicou.Por seu lado, Pedro Soares, representante da Kelme, assumiu ser um orgulho trabalhar com o Boavista, clube com o qual a marca assinou um contrato para os próximos quatro anos: "Para nós é uma prazer estarmos aqui. É um projeto arrojado, mas acreditamos que conseguiremos mostrar através dos equipamentos o que é a alma do Boavista".Na cerimónia de abertura da loja estiveram presentes cerca de 200 adeptos e sócios do Boavista.