Boavista irá recorrer por David Simão e Fary

Depois de comunicados os castigos aplicados a Fary e a David Simão , que irão cumprir 16 dias e quatro jogos de suspensão, respetivamente, o Boavista decidiu interpor um recurso às decisões do Conselho de Disciplina da FPF.Tal comohavia adiantado, na passada quarta-feira, a situação ficou de imediato sob análise do departamento jurídico axadrezado para que fosse definido o próximo passo a adotar, que, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, passará pela reclamação.Por se tratarem de processos sumários, ambos os casos irão agora seguir para o Pleno do Conselho de Disciplina, mas o recurso boavisteiro não terá efeitos suspensivos, pelo que, tanto Fary, como David Simão, irão cumprir a pena até que nova decisão seja tornada pública.Já no caso de Alfredo Castro, que viu ser-lhe aberto um processo disciplinar, os contornos são diferentes. O treinador de guarda-redes poderá sentar-se no banco até que seja emitida a nota de culpa e o Boavista só poderá recorrer depois de conhecido o desfecho do procedimento.