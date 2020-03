Boavista já comprovou cumprimento salarial

O Boavista já fez chegar à Liga a certificação do Revisor Oficial de Contas que comprova a inexistência de qualquer incumprimento salarial por parte do emblema do Bessa.





Conforme o nosso jornal adiantou, a SAD axadrezada teve de lidar com algumas barreiras acrescidas levantadas pela disseminação da covid-19, que atrasou a resolução de alguns dos requisitos formais exigidos nesta fase da época. Seja como for, todos os documentos estão já na posse da Liga, arrumando com qualquer questão pendente e justificando a tranquilidade sempre demonstrada pelo Boavista.Note-se que estava em causa a garantia de cumprimento de todos os compromissos salariais durante o período relativo de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020.