Boavista lança canal de televisão

O Boavista anunciou esta quinta-feira o lançamento de um canal de televisão próprio através da internet, que se estreará no dia 28 deste mês, com a "transmissão em direto do jogo da equipa de futebol sub-17".O clube especificou que o projeto resulta de uma "parceria com a plataforma mycujoo", empresa criada na Suíça, em 2014, pelos irmãos Pedro e João Presa", e começará com "transmissão em direto dos jogos de futebol das equipas axadrezadas."Semanalmente, o clube irá anunciar nas suas redes sociais quais os jogos que serão emitidos nesta fase inicial" pela Boavista TV, sendo certo que "a escolha irá recair sobre um jogo de um dos seus escalões de formação, entre os sub-15, sub-17 e sub-19.As transmissões abrangerão também "os jogos da equipa B que se realizarem em casa".O Boavista diz que a estreia será no próximo domingo, com a transmissão da partida entre a equipa axadrezada do escalão sub-17 e a do Feirense, agendada para as 11:00, no Parque Desportivo de Ramalde, no Porto."A Boavista TV projeto irá desenvolver-se de forma gradual, de modo a que no futuro possa abranger outras modalidades e espaços informativos", informam ainda os axadrezados.O clube refere que assim, "mais do que a criação de um canal online", dá "mais um passo na globalização" da sua marca Boavista, colocando o seu conteúdo futebolístico à disposição de qualquer um, em qualquer parte do mundo.