Marlon já foi operado

Marlon Xavier já foi submetido à intervenção cirúrgia que estava decidida há mais de duas semanas. O lateral do Boavista viu corrigida a fratura na face, mais propriamente na arcada zigomática, que sofreu no jogo em Tondela, no passado dia 7 e na sequência de um choque com o seu companheiro de equipa, o guarda-redes Helton Leite.





O brasileiro de 22 anos tem agora pela frente o natural período de recuperação e que acaba por estar mais "facilitado" pelo atual momento em que vivemos, com o isolamento social decretado em função da Covid-19.Assim, Marlon tem de estar agora duas semanas em repouso absoluto e só a partir da terceira é que poderá fazer alguns exercícios, obviamente sob a surpervisão, mesmo que à distância, do departamento médico dos axadrezados.Recorde-se que na semana seguinte a sofrer a lesão, Marlon visitou vários especialistas na matéria e estava a ser colocada em cima da mesa a hipótese de ser operado só no final da época, jogando entretanto com uma proteção especial na face. No entanto, o jogador nem sequer acabou por experimentar a máscara, pois a pandemia da Covid-19 obrigou a outra decisão que passou pela intervenção cirúrgica o mais brevemente possível, isto até para precaver o regresso da competição já com o brasileiro em condições de dar o seu contrbuto à equipa.