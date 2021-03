Boavista no último lugar pela quinta vez esta temporada

O Boavista vai acabar a jornada 21 no último lugar da tabela, o que acontece pela quinta vez esta época e ilustra bem as dificuldades dos axadrezados. Depois do empate no Dragão e da vitória sobre o Moreirense, a recuperação foi interrompida em Guimarães, pelo que a receção ao Famalicão do próximo sábado é vista como uma ‘final’.