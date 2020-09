Boavista oficializa a contratação de Nathan

Depois de Reggie Cannon, eis o segundo reforço para a lateral direita da defesa. Trata-se de Nathan, jogador de 19 anos que chega do Vasco da Gama.





Bem-vindo, Nathan!



?? Empréstimo com opção de compra

? Lateral-direito

19 anos

Brasil

Ex-Vasco da Gama#boavistafc #Nathan pic.twitter.com/0yHkZEOblf — Boavista FC (@boavistaoficial) September 12, 2020

Apesar de vir para Portugal para lutar com Cannon pela titularidade, Nathan chega ao Bessa em condições diferentes do norte-americano. O brasileiro assinou por empréstimo, tendo os axadrezados pago 200 mil euros ao Vasco da Gama. O Boavista fica depois com uma cláusula de compra obrigatória no valor de 1,1 milhões de euros.Para além do Vasco da Gama, Nathan representou ainda a Portuguesa.