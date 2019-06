O Boavista vai contar na próxima época com Walter Clar, defesa esquerdo paraguaio, de 24 anos, que chega do Sol America, por empréstimo.O acordo de cedência é válido por uma época, mas contempla a opção de outras três temporadas."Estou muito feliz por poder assinar contrato com este grande clube, que é o Boavista e estou pronto para ajudar o clube em grandes conquistas", refere o jogador no vídeo partilhado pelos axadrezados.