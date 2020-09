Boavista oficializa hoje o reforço Alberth Elis

Alberth Elis vai ser hoje oficialmente apresentado como o 15.º reforço do Boavista para a época 2020/21. O avançado hondurenho está no Porto há três dias, cumpriu a bateria habitual de testes médicos e até já protagonizou o vídeo que normalmente os axadrezados fazem para confirmar as novas estrelas da equipa.





Refira-se que o grupo só regressou ontem da Madeira e tinha adeptos à espera do aeroporto para felicitar os jogadores. Yusupha será hoje reavaliado à lesão que sofreu frente ao Nacional.